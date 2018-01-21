Местная жительница похвалила акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА на отчетной встрече перед населением, то что он "подтянул" знания государственного языка. В прошлом году чиновник на все вопросы отвечал на русском языке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 января в поселке Зачаганск состоялась встреча акима с населением. Жительница Зачаганска Гульжан ЕЛУБАЕВА, отметила что за год правления нового акима многое поменялось в лучшую сторону. -Для нас этот человек многое сделал, мы видим как он старается. Теперь у нас все больше и больше хороших дорог, улучшается благоустройство, а самое главное нас порадовало, что он подтянул уровень знаний государственного языка, хотя все мы помним, как в прошлом году, он не смог ответить на заданный вопрос (на казахском языке - прим.автора), - пояснила Гульжан ЕЛУБАЕВА. - Пообещал, что выучит язык, и обещание сдержал. Напомним, на отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА в 2017 году,  прозвучал вопрос от местного жителя на государственном языке, однако аким ответил на русском. Фото Медета МЕДРЕСОВА