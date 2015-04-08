В Уральске арестованы еще двое членов группы, незаконно перевозившей граждан Узбекистана в Россию

Сегодня, 8 апреля, Уральский городской суд санкционировал арест еще двух подозреваемых в организации незаконной перевозки трудовых мигрантов через госграницу вне пропускных пунктов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Группу, в составе которой были трое жителей нашей области и двое жителей Южно-Казахстанской области, задержали сотрудники ДКНБ по ЗКО. 5 апреля был санкционирован арест трех жителей ЗКО. Сегодня, 8 апреля, судья Умсын МУХАНГАЛИЕВА санкционировала арест сроком до двух месяцев еще двух членов группы - ТАСБУЛАТОВА и АРТЫКБАЕВА. По версии следствия, начиная с прошлого года бы