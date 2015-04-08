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Происшествия

В Уральске арестованы еще двое членов группы, незаконно перевозившей граждан Узбекистана в Россию

Сегодня, 8 апреля, Уральский городской суд санкционировал арест еще двух подозреваемых в организации незаконной перевозки трудовых мигрантов через госграницу вне пропускных пунктов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Группу, в составе которой были трое жителей нашей области и двое жителей Южно-Казахстанской области, задержали сотрудники ДКНБ по ЗКО. 5 апреля был санкционирован арест трех жителей ЗКО. Сегодня, 8 апреля, судья Умсын МУХАНГАЛИЕВА санкционировала арест сроком до двух месяцев еще двух членов группы - ТАСБУЛАТОВА и АРТЫКБАЕВА. По версии следствия, начиная с прошлого года бы
Анэль Кайнеденова
В Уральске арестованы еще двое членов группы, незаконно перевозившей граждан Узбекистана в Россию
Сегодня, 8 апреля, Уральский городской суд санкционировал арест еще двух подозреваемых в организации незаконной перевозки трудовых мигрантов через госграницу вне пропускных пунктов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Группу, в составе которой были трое жителей нашей области и двое жителей Южно-Казахстанской области, задержали сотрудники ДКНБ по ЗКО. 5 апреля был санкционирован арест трех жителей ЗКО. Сегодня, 8 апреля, судья Умсын МУХАНГАЛИЕВА санкционировала арест сроком до двух месяцев еще двух членов группы - ТАСБУЛАТОВА и АРТЫКБАЕВА. По версии следствия, начиная с прошлого года был налажена перевозка трудовых мигрантов в РФ вне пропускных пунктов. Схема была такой: гражданин Узбекистана, который пока еще не задержан, набирал своих соотечественников, которым въезд на территорию России был запрещен. Затем он перевозил их на территорию Южно-Казахстанской области. Там их встречали жители ЮКО ТАСУБЛАТОВ и АРТЫКБАЕВ, которые на своих автомашинах доставляли их в нашу область. Здесь их встречал житель Уральска АДИЛОВ, который привозил их к себе домой в село Махамбет Зеленовского района, где кормил гостей. После чего граждан Узбекистана встречали уроженцы Казталовского района, которые уже на своих машинах перевозили их через государственную границу вне пропускных пунктов на территорию Саратовской области, а именно Александровогайский район РФ. Но и на этом цепочка не останавливалась, и их встречал уже гражданин России, который располагал их на территории своей страны. Естественно, перевозку осуществляли за определенную плату. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 394 ч.3 УК РК - "Организация незаконной миграции, совершенное в составе преступной группы". В последний раз, а именно 3 апреля, члены группы помогали перебраться через границу 11 гражданам Узбекистана. В течение трех дней обвиняемые вправе обжаловать санкцию суда.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
трудовые мигранты незаконная перевозка

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