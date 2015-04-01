В Уральске автомобиль снес светофор и въехал в частный дом

ЧП произошло в шесть утра 31 марта на пересечении проспекта Евразия и улицы Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, автомобиль "Шевроле" двигался по улице Чагано-Набережная. По непонятным причинам он въехал в угол дома, который расположен вдоль дороги. Хозяйка дома Вера МОЧАЛКИНА рассказала, что в этот момент она спала. - Я спала, как вдруг раздался грохот, - рассказала хозяйка. - Я сразу выбежала в зал, смотрю, у меня на окне оба стекла выбиты, я подушкой их заткнула и побежала на улицу. Тут возле дома был куст сирени, так от него ничего не осталось