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Происшествия

В Уральске автомобиль снес светофор и въехал в частный дом

ЧП произошло в шесть утра 31 марта на пересечении проспекта Евразия и улицы Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, автомобиль "Шевроле" двигался по улице Чагано-Набережная. По непонятным причинам он въехал в угол дома, который расположен вдоль дороги. Хозяйка дома Вера МОЧАЛКИНА рассказала, что в этот момент она спала. - Я спала, как вдруг раздался грохот, - рассказала хозяйка. - Я сразу выбежала в зал, смотрю, у меня на окне оба стекла выбиты, я подушкой их заткнула и побежала на улицу. Тут возле дома был куст сирени, так от него ничего не осталось
gorod
В Уральске автомобиль снес светофор и въехал в частный дом
ЧП произошло в шесть утра 31 марта на пересечении проспекта Евразия и улицы Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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dtp_svetofor (5)
 По словам очевидцев, автомобиль "Шевроле" двигался по улице Чагано-Набережная. По непонятным причинам он въехал в угол дома, который расположен вдоль дороги. Хозяйка дома Вера МОЧАЛКИНА рассказала, что в этот момент она спала. - Я спала, как вдруг раздался грохот, - рассказала хозяйка. - Я сразу выбежала в зал, смотрю, у меня на окне оба стекла выбиты, я подушкой их заткнула и побежала на улицу. Тут возле дома был куст сирени, так от него ничего не осталось, и светофор рядом с домом тоже с корнем снесли. По словам Веры Леонидовны, в машине было два молодых человека. - Один из них пьяный тут ходил, все лицо у него в крови, ему примерно лет 25, - говорит женщина. - А другой парень не мог выйти, его вытаскивали, он все время стонал от боли. Затем приехала скорая помощь, его погрузили на носилки. Скорая помощь забрала обоих парней из машины. К слову, от удара на стене осталась вмятина. Позже авто увезли на эвакуаторе. Причины ДТП выясняются.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП дом светофор

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