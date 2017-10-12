58-летняя женщина вот уже полгода живет в лесу, в районе пересечения улиц Пугачева и Чагано-Набережной. По словам Натальи, после того как у нее сгорел дом в Асане, ее дочь уехала в Россию, там же и вышла замуж. А сама женщина долгое время жила у своих знакомых. - Мне пришлось нелегко. Всю жизнь я была разнорабочей, мыла полы в школе и интернате, была санитаркой. По образованию - кондитер и парикмахер. Когда-то была замужем, но поругалась со своим супругом, и он уехал. Когда осталась на улице, начала работать сторожем, ради того чтобы как то выжить в холодное время года. Да и сейчас бы согласилась на эту работу. Могу присматривать за детьми, убираться, выполнять домашнюю работу, - пояснила женщина. Раньше женщина получала пособие по инвалидности, так как у нее сердечная астма. - Как только начинаю волноваться - задыхаюсь. Раньше получала пособие, а теперь никак не могу восстановить документы. Да и пенсию еще не оформляла. Обращалась в центр адаптации, там сказали, что должна быть написана отказная от дочери. Но она приехать никак не может, муж ее ругает, потому что она сама сильно болеет. Видела ее года три назад, а теперь связь с ней утеряна, у меня украли в лесу телефон, - рассказала бездомная. Наталья соорудила палатку из целлофана и картона. Это служит женщине местом ночлега. - От безысходности пришла жить в лес где-то полгода назад. Построила дом из картона, обтянула его пакетами. Жить тут, конечно, страшно и жутко, но тут бывают только наркоманы, приходят понюхать клей, но меня они не обижают. Мой день начинается с того, что я встаю и сразу же разжигаю костер, чтобы согреться. Набираю воду в реке, грею чайник, готовлю еду. Хожу в магазин поблизости, там мне помогают продуктами, - говорит Наталья. Наталья ТЕОКИНА рассказывает, что, несмотря на холод на улице, мыться ей приходится в речке, что, естественно, привело к простуде. - Два дня назад мылась ледяной водой из реки, простыла, теперь кашляю. Вещи тоже стираю в реке, а сушу их в своем маленьком доме, правда, сейчас они долго сохнут. Я хоть и живу на улице, но всегда ухаживаю за собой. Сама себя стригу, все же я парикмахер, - шутит женщина. Бездомная женщина обращалась не раз в городской акимат, однако попасть на прием к акиму ей не удалось из-за отсутствия документов. - А когда-то сотрудники полиции и на порог акимата меня не пускали из-за того, что бездомная. Потом обращалась в отдел занятости и социальных программ, но и там руководитель сказала, что у них пока нет средств помочь мне. Наверное, скоро пойду искать, где бы пожить. Холодно, боюсь замерзнуть, - пояснила женщина. Нужно отметить, что, несмотря на свое положение, женщина не употребляет алкоголь и не попрошайничает. - Я никогда не попрошайничала, стыдно, да и кто мне должен просто так давать деньги. Лучше заработаю. Алкоголь не употребляю, здоровье не позволяет. Сейчас переживаю, что совсем нет теплых вещей. Все, что принесли добрые люди, тем и согреваюсь. Мне бы матрац и одеяло. Может, кто-нибудь поможет, - с надеждой говорит Наталья.