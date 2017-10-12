Как рассказали в МПС ДВД ЗКО, в Уральске прошел 10 конкурс на звание "Лучший отряд юных полицейских". - На сегодняшний день по области насчитывается 290 отрядов. Цель создания таких отрядов - обучение учащихся правовой грамотности, поддержания правопорядка в школах и привлечение к здоровому образу жизни. Как отмечают инспекторы по делам несовершеннолетних, среди учеников много детей, которые хотят стать полицейскими, - рассказали в МПС ДВД ЗКО. Всего в конкурсе было несколько этапов, на которых отряды должны были показать свою физическую и строевую подготовку. Первое место завоевал отряд "Жас сункар" из Акжайыкского района, второе место поделили отряды из Уральска и Бурлинского района, третье место заняли ребята из Бокейординского, Казталовского и Теректинского районов.