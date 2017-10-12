Иллюстративное фото с сайта kazfootball.kz В борьбе за Кубок Казахстана ФК «Атырау» будет противостоять алматинский «Кайрат». Перед отъездом с атыраускими болельщиками встретилось руководство управления физической культуры и спорта, а также ФК «Атырау». Поехать поболеть за родную команду изъявили желание почти 400 фанатов. — Благодаря спонсорской поддержке болельщики будут обеспечены одинаковой формой и флагами с символикой нашего футбольного клуба. Кроме того, предусмотрено и пребывание фанатов в Актобе — приобретены железнодорожные билеты, а также оплачено жилье. Выражаем огромную благодарность и спонсорам, и болельщикам за желание поддержать команду, в свою очередь, футболистам — победы на этом решающем матче, — обратился к собравшимся директор ФК «Атырау» Тимур НИГИМОВ. Встреча команд состоится 14 октября на стадионе им.Кобланды Батыра в 19.00 по местному времени. Прямая трансляция матча будет показана на телеканале «Qazsport». Тем временем фанаты спешат поделиться в социальных сетях подготовкой к предстоящей игре, мастеря флаги и форму с символикой родной команды.