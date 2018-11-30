3 ноября в 16.00 в фойе здания ЗКОФ партии "Нур Отан" состоялась республиканская акция "Народный юрист". В ходе акции представителями государственных органов и опытными юристами была оказана квалифицированная юридическая помощь по правовым вопросам. Стоит отметить, что консультации велись на бесплатной основе. Организаторами акции выступили департамент агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, организация "Параграф" и "Закон kz". – Общенародная акция "Народный юрист" проводится в 19 городах нашей страны одновременно. По нашей области бесплатные консультативные услуги будут оказывать 44 специалиста. Это специалисты из нотариальной палаты, коллегия адвокатов, местные исполнительные органы, частные юристы и судебные исполнители. Причин для обращений у жителей города много. Это земельные вопросы, проблемы касающиеся недвижимости, выплаты или невыплаты алиментов, трудовые споры. Объявления о проведении данной акции были заранее опубликованы в различных СМИ, интернет-страницах и социальных сетях. К нам люди обращались заранее. Были даже граждане России, - отметил руководитель управления департамента агентства по делам госслужбы Биржан Хайруллин. Выяснилось, что данная акция проводится во второй раз за 2018 год. Первая подобная акция проходила 13 июня. Тогда за консультацией обратились свыше 200 человек. Среди посетителей были люди, которые обратились за помощью к прокурорам города. По словам жительницы города Татьяны Задорожной, несколько лет назад её мама стала жертвой мошенников, которые обманным путем заложили дом женщины. – Мы два раза возбуждаем уголовное дело по факту мошенничества и оба раза его закрывают следователи. Нас даже не извещают. Там явно договоры поддельные, подписи принадлежат не моей маме. Мы обо всем этом неоднократно писали в своих заявлениях. Однако дело закрывают, ссылаясь на то, что это гражданские правовые отношения. Никакие экспертизы не производились. Просто дело закрывают и отправляют в архив. Обращались мы и в прокуратуру. Но никаких результатов нет. Мы даже подозреваем определенных людей. Но вести следствие должны специалисты. У нас сейчас просто забирают недвижимость. Таких как моя мама там еще 12 человек. Посмотрим, что из этого выйдет , - рассказала Татьяна Задорожная.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.