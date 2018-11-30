Специалисты нового медицинского центра «Жұлдызай», специализирующегося на реабилитации детей с диагнозом ДЦП, ежедневно могут проводить лечение для 36 детей. Центр, площадью в 200 кв. м предоставляет весь спектр услуг, в том числе лечебный массаж, физиолечение под наблюдением невропатологов, занятия ЛФК. Также работают кабинеты логопеда-дефектолога, психолога, массажа, физиолечения, эрготерапевта и невропатолога - реабилитолога. На торжественной церемонии открытия присутствовали родители детей, почетные гости и представители государственных органов. Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов, принял участие в перерезании красной ленточки, тем самым дав старт работе нового современного центра. - В канун Дня Первого Президента, мы отмечаем радостное и знаменательное событие. Открытия центра ждали с нетерпением многие семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Глава государства уделяет большое внимание тем, кто нуждается в особой поддержке, и сегодня в разы увеличивается количество желающих принять участие в рамках программы "Рухани жангыру", они начинают поддерживать социальные проекты. Хочется отметить, что благотворительная деятельность компании «BI Group», которая подарила нашему городу новый медицинский центр, является ярким примером трехстороннего плодотворного сотрудничества бизнеса и государственного сектора. Данный центр направлен на создание комфортных условий, он подарил уверенность в завтрашнем дне детям и их родителям,- сказал Серик Шапкенов. Надо сказать, что помимо современных тренажеров и технического оборудования, позволяющих корректировать нарушения опорно-двигательного аппарата, большое внимание уделено развитию ребенка. Для каждого разрабатывается индивидуальный маршрут развития коррекции и реабилитации. Отметим, что новый МРЦ «Жұлдызай» расположен в г. Атырау по адресу: микрорайон Алмагуль, 35 (7 поликлиника), 3 этаж. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.