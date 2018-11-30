Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 29 ноября в 20.00 на 323 км автодороги Самара - Шымкент экипажем БДПП был обнаружен микроавтобус марки «Мерседес-Спринтер» под управлением гражданина Республики Таджикистан, стоящий на проезжей части по причине поломки. - Сотрудники полиции доставили 12 пассажиров в ближайший пункт обогрева в п.Жымпиты , Сырымского района и оказали помощь водителю в доставке транспортного средства на СТО. Также 29 ноября экипажами батальона дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО оказана помощь 4 водителям, оказавшимися в затрудительном положении в связи с погодными условиями, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Местная полицейская служба ДП ЗКО просит всех автовладельцев не выезжать на загородные трассы на технически неисправном транспорте, в случае возникновения чрезвычайных ситуации незамедлительно звонить на телефоны экстренных служб «051», «112» и «102». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.