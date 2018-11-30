В ДТП, которое произошло 28 ноября в Оренбургской области, погибли трое жителей Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В списке погибших 40-летняя Багдагуль Елубаева. 20 лет она преподавала право в университете им. Жубанова, в прошлом году уволилась и решила открыть свое дело. - 10 декабря она нас всех пригласила на открытие своего салона красоты. Полагаем, в Оренбург она ехала за оборудованием. Мы просили ее остаться работать, и в начале учебного года просили выйти на работу, но Багдагуль была занята своим бизнесом. Сказала, что пока не запустит его, вернуться к преподаванию не получится. Сейчас коллеги говорят, если бы осталась, возможно, ничего бы и не произошло. Все очень переживают случившееся, потому что Багдагуль для всех была близкой. Такие люди редкость. Она была открытой, доброй, профессионал своего дела. Студенты тоже относились к ней с большим уважением, - говорит заведующий кафедрой юриспруденции университете имени Жубанова Акылбек Нурлин. Еще одна погибшая 55-летняя Оразгуль Тажимурат, как выяснилось, была приятельницей Багдагуль Елубаевой. В тот день они вместе выехали в Оренбург. Оразгуль Тажимурат была предпринимателем, торговала женской одеждой в одном из крупных торговых домов в Актобе. - Мы до сих пор не можем поверить в случившееся, - говорят коллеги женщины. - Оразгуль была добрейшим человеком. Позитивная, жизнерадостная. У нее остались муж, дочери и внучка. За рулем такси был 31-летний Серик Куанов. Житель поселка Курашасай, что расположен недалеко от Актобе. - 28 ноября в 7 утра он выехал в Оренбург, – рассказал родственник погибшего Мирас Танибергенов. – Через пару часов он позвонил, сказал, что погода плохая, ехать опасно. Уже во второй половине дня родственникам сообщили, что Серик погиб, произошла авария. У мужчины остались жена и трое детей. Старший школьник, остальные еще меньше. Еще двое погибших - Манас Аралханов и Халаби Маханов были жителями Кызылординской области. Напомним, авария произошла 28 ноября около 13 часов близ Елшанки Оренбургской области. Легковое такси столкнулось с фурой, водитель и 4 пассажира такси скончались на месте, все граждане Казахстана. Азамат АКЫЛ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.