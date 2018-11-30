Сегодня, 30 ноября, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 36-летнему Дамиру Макаеву, которому было предъявлено обвинение по части 3 статьи 192 УК РК "Разбой в крупном размере". Из материалов дела следует, что 10 июля 2018 года Дамир Макаев узнал, что житель Уральска продает автомашину "Тойота Камри" за 4,5 млн тенге. – У подсудимого возник преступный умысел на завладение указанной автомашиной путем разбоя, то есть нападение с целью хищения чужого имущества с применением оружия. С этой целью Макаев созвонился с посредником Наумовым и потерпевшим и назначил ему встречу под предлогом осмотра автомашины. Встреча была назначена в районе поселка Зачаганск. В тот же вечер около 23.00 Наумов и потерпевший на вышеуказанной машине встретились с Макаевым, на лице которого была медицинская маска. В ходе осмотра машины Макаев предложил потерпевшему проехаться на автомашине. Потерпевший согласился. Они, оставив Наумова возле магазина в поселке Зачаганск, поехали по трассе Уральск-Атырау, - сообщил судья Кайрат Чалкаров. По просьбе Макаева, потерпевший передал ему управление автомашиной. Доехав до знака "Городище Жайык", подсудимый остановил машину. Вытащив травматический пистолет и приставив его к груди потерпевшего, Макаев потребовал отдать ему сотовый телефон. – Передавая телефон, потерпевший попытался выхватить из руки Макаева оружие и между ними завязалась драка, в ходе которой подсудимый выстрелил в потерпевшего в левое бедро. Последний опасаясь за свою жизнь и здоровье, бросил сотовый телефон, сумку с денежными средствами и убежал в сторону трассы. Макаев с целью доведения до конца своего преступного умысла, побежал вслед за потерпевшим и трижды выстрелил ему вслед. Однако он промахнулся. Остановив попутную машину, потерпевший доехал до города и сообщил о совершенном на него разбойном нападении. Макаев, не сумев завести машину, скрылся с места преступления, - зачитал Кайрат Чалкаров. Стоит отметить, что осужденный свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Государственный обвинитель отдела Уральской прокуратуры Мадияр Муханов запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев и отметил, что потерпевший не потребовал возмещения морального и материального ущерба, так как машина и прочие ценные вещи были ему возвращены. Суд признал виновным Дамира Макаева по статье 192 УК РК "Разбой" и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный от комментариев отказался. Приговор в законную силу не вступил.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.