В фойе театра была организована выставка фотографий с президентом Казахстана. Пришедшие гости могли посмотреть эти фото. В самом начале собравшихся поздравил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. - Уважаемые участники торжественного мероприятия, одним из ключевых моментов институциональной реформы идентичность и единство являются формирование нации единого будущего. Эффективная реализация таких мегапроектов, как "Стратегия 2050", "Нурлы жол", общенациональная патриотическая акция "Мәңгілік ел" невозможны без мобилизации физических, духовных и интеллектуальных ресурсов всех граждан нашей страны. Именно таким мощным всенародным механизмом укрепление и поддержание единства народа должна стать нация единого будущего. Казахстан во главе с первым президентом независимой страны умело проявляя мудрость востока и прагматизм запада, демонстрирует умение находить здоровый баланс между экономической и политической модернизацией, между решением внешней и внутренней политики, между ближайшими и долгосрочными интересами нашей страны. Причем ключевыми приоритетами государственной политики были и остаются укрепление общенационального и общественного согласия, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, - сообщил Алтай Кульгинов. По словам главы области, примером огромного труда президента является проведение международной выставки "Экспо 2017". После этого 20 человек были награждены юбилейной медалью "Астана 20 жыл". Медаль получили директор ГККП"Дворец школьников" Сандугаш Алманбетова, председатель правления ОО "Уральско-яикское казачество" ЗКО Анатолий Авилов, редактор ЗКОФ АО "РГРК "Казахстан" Мунайдар Баймулдин, директор ТОО «Кублей» Талгат Берекешев, заведующий отделением ГКП «Областной кардиологический центр» Жанайдар Доскалиев и другие известные деятели и ветераны города Уральска. После этого на сцене перед зрителями выступили местные коллективы.