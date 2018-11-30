Иллюстративное фото с сайта zakon.kz В ходе акции юристы, адвокаты и государственные органы ответят на все вопросы горожан и дадут квалифицированную косультацию. В Атырау акция состоится по адресу: ул. Кулманова, 111 а ТРЦ «BAIZAAR». Начало в 16.00. Вход свободный. Отметим, что общереспубликанская акция «Народный юрист» организована Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, информационной системой «Параграф» совместно с ведущими юристами и адвокатами страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.