Презентация новых автобусов состоялась на площади Первого Президента. В ней принял участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, аким Уральска Мурат Мукаев, представители отдела общественного транспорта и автомобильных дорог и руководители автобусных парков. По словам руководителя отдела общественного транспорта и автомобильных дорог Кайрата Мухамбеткалиева, автопарк ТОО "ОралТехСервис" был пополнен 15 новыми автобусами. – Автобусы марки "Вектор" были произведены в России на базе "Павловского автобусного завода". Вместимость данных автобусов 70 человек. В следующем году планируем закупить еще 135 автобусов в лизинг, - рассказал Кайрат Мухамбеткалиев. Как рассказал Мурат Мукаев, жителей Уральска обслуживают более 450 автобусов и около 30 микроавтобусов. – Согласно концепции развития общественного транспорта, которая была принята в 2017 году, в городе проводится определенная работа. На сегодняшний день шестью автобусными предприятиями было закуплено 35 новых автобусов марки "Вектор". Это автобусы средней вместимости. В целях реализации данной концепции на всех маршрутных автобусах были установлены GPS-навигаторы, которые позволяют отслеживать путь автобусов. Они подключены к программе Info-bus и к приложению Smart-Uralsk. Каждый житель нашего города может следить за перемещением автобусов. На сегодняшний день этим приложением пользуются более 70 тысяч жителей города, - отметил Мурат Мукаев. По словам градоначальника, данные автобусы были приобретены через банки второго уровня. Стоимость одного автобуса около 24 млн тенге. – В следующем году мы планируем через лизинг-компанию BRK и дальше обновлять общественные автобусы. А в 2020 году мы планируем полностью завершить обновление. Стоимость автобусов зависит от вместимости. Данные автобусы стоят около 24 млн тенге и были приобретены автопарками самостоятельно через банки второго уровня, - рассказал аким города. Как рассказал водитель нового автобуса, техника более комфортабельная и в каждом автобусе имеются валидаторы для транспортных карт. – Во всех автобусах стоят по несколько камер видеонаблюдения. Даже если случится какое-то ДТП, то не нужно бегать, свидетелей искать. В салоне есть черный ящик. Он все записывает. Прямо как в самолетах. Салон просторный, двери широкие. Инвалиды или пассажиры с колясками могут спокойно заходить и выходить из автобуса. Они более комфортабельные. Двигатель мощнее. Установили валидаторы. Конечно, народ еще не привык к такому. Но, думаю, постепенно люди начнут пользоваться всеми удобствами, которые создают для них власти города, - рассказал водитель ТОО "ОралТехСервис" Михаил Куликов. Алтай Кульгинов, осмотрев новую технику, дал положительную оценку. Между тем, руководители автобусных предприятий попросили акима повысить стоимость проезда для горожан. Однако глава региона отметил, что повышать тарифы не будут. - Можно понизить стоимость проезда. Но ни в коем случае не повышать! - заявил Алтай Кульгинов.Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.