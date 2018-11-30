Фура слетела на обочину с дороги после столкновения с легковушкой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с публика @zello_atyrau По информации пресс-службы департамента полиции, столкновение двух транспортных средств произошло 29 ноября в 7.30 на 17 км трассы Атырау-Уральск. - Выяснилось, что фура двигалась в направлении Атырау-Уральск, водитель "Дэо Джентра" ехал в обратном направлении. После столкновения водители были доставлены больницу, однако от госпитализации отказались. В настоящее время назначен ряд экспертиз, после чего нарушитель ПДД будет установлен, - рассказали в пресс-службе ДВД. Напомним, что вчера из-за гололеда на трассах регионального значения образовалась аварийная ситуация, в результате, несколько автомашин слетели с дороги в обочину. На трассе Макат -Доссор и во все было временно парализовано движение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ