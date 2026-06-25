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Социум

В Уральске больше чем на месяц отключат горячую воду по нескольким адресам

В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили о начале капитального ремонта теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Арайлым Усербаева
В Уральске больше чем на месяц отключат горячую воду по нескольким адресам
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По информации АО "Жайыктеплоэнерго", подача горячего водоснабжения будет временно прекращена с 29 июня по 1 августа 2026 года.

Кого затронут отключения:

  • ул. М. Монкеулы, 101;
  • ул. М. Монкеулы, 120;
  • СОШ № 47;
  • Городская поликлиника № 6;
  • Спорткомплекс "Жекпе-жек".

- Проводимые работы необходимы для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне 2026–2027 годов. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим жителей за понимание и терпение, - обратились к уральцам в АО "Жайыктеплоэнерго".

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