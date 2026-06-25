В Уральске больше чем на месяц отключат горячую воду по нескольким адресам

В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили о начале капитального ремонта теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

По информации АО "Жайыктеплоэнерго", подача горячего водоснабжения будет временно прекращена с 29 июня по 1 августа 2026 года.

Кого затронут отключения:

ул. М. Монкеулы, 101;

ул. М. Монкеулы, 120;

СОШ № 47;

Городская поликлиника № 6;

Спорткомплекс "Жекпе-жек".