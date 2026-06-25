В Уральске больше чем на месяц отключат горячую воду по нескольким адресам

По информации АО "Жайыктеплоэнерго", подача горячего водоснабжения будет временно прекращена с 29 июня по 1 августа 2026 года.
Кого затронут отключения:
- ул. М. Монкеулы, 101;
- ул. М. Монкеулы, 120;
- СОШ № 47;
- Городская поликлиника № 6;
- Спорткомплекс "Жекпе-жек".
- Проводимые работы необходимы для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне 2026–2027 годов. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим жителей за понимание и терпение, - обратились к уральцам в АО "Жайыктеплоэнерго".