В Уральске начнется ипотечное кредитование по новой госпрограмме

Ипотеку по программе "7-20-25" начнут оформлять в Уральске уже во втором полугодии 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новые условия позволят уральцам приобрести жилье быстрее. Как рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, строительство жилья в городе выросло на 81%. - В этом году мы планируем начать строительство 6 домов по программе "Нурлы жер" и 6 домов по ГЧП, которые строятся на месте ветхого и аварийного жилья, - пояснил аким Уральска. - Новая госпрограмма "7-20-25" позволит уральцам приобрести квартиру с минимальным первоначальным взносо