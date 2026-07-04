В Уральске дети с аутизмом получили свои первые дипломы

Для большинства из нас получение диплома или свидетельства об окончании курсов - привычный жизненный этап. Но для десяти молодых людей в Уральске этот день стал настоящим рубежом, разделяющим жизнь на "до" и "после". 26 июня в технологическом колледже "Сервис" состоялась церемония: выпускникам Учебно-производственного комбината (УПК) вручили первые в их жизни официальные свидетельства государственного образца.

В течение полугода ребята в возрасте от 14 до 19 лет с особенностями ментального развития (аутизмом, синдромом Дауна, легкой умственной отсталостью и другими нарушениями) - осваивали востребованную и творческую профессию декоратора одежды и аксессуаров.

Учебно-производственный комбинат создавался с четкой миссией: вырвать особенных детей из вынужденной изоляции, дать им реальные практические навыки и открыть дорогу к рынку труда. Обучение строилось не на абстрактной теории, а в настоящих производственных мастерских колледжа на профессиональном оборудовании.

Чтобы учебный процесс был комфортным и эффективным, организаторы предусмотрели всё до мелочей. Занятия проходили в малых, уютных группах по 8-10 человек. А за каждым шагом будущих мастеров следила целая междисциплинарная команда: опытные мастера производственного обучения, специалисты по прикладному анализу поведения (ABA) и чуткие тьюторы. Курс длился шесть месяцев, и за это время ребята научились шить и декорировать.

Айгуль Бозбаева, мама одного из выпускников отметила, что для них это еще одна возможность социализироваться и выйти в люди.

- Наши дети зачастую остаются сами с собой. Конечно, мы своими силами в семье пытаемся этих детей приобщить, но трудностей очень много у них. Для нас это ещё одна возможность показать потенциал наших детей, раскрыть его, - сказала Айгуль Бозбаева.

На сегодняшний день география проекта охватывает крупнейшие города Казахстана: Астану, Караганду, Атырау и Уральск. Начав работу в 2024 году, проект УПК уже успел кардинально изменить судьбы многих семей.

Результаты работы УПК на сегодняшний день:

133 участника с ментальными особенностями прошли или проходят профессиональное обучение;

29 выпускников смогли успешно поступить в профильные колледжи для продолжения учебы;

14 подростков прошли реальную стажировку в действующих компаниях и организациях;

5 молодых людей официально трудоустроились.

Этот проект не возник на пустом месте - он стал логическим продолжением многолетней системной работы Общественного фонда "Bolashak Charity", который в этом году отмечает свое 15-летие. С 2011 года фонд по кирпичику строит инклюзивное общество в Казахстане, превращая разрозненные благотворительные акции в государственные стандарты.