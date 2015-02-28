Как рассказал водитель "Газели" Манарбек, он приехал в аптеку - привез товар. - Я ехал прямо, на светофоре горел зеленый, - рассказал Манарбек. - На остановке в это время стояло три или четыре автобуса, девушка выскочила на дорогу прямо из-за одного из них, я ее заметил в последний момент. Я резко стал выворачивать налево, чтобы не сбить девушку, но все равно задел ее бампером. От такого маневра машина выехала за бордюр. На место происшествия приехала скорая помощь. Девушку доставили в областную больницу. На месте работают сотрудники УАП ДВД ЗКО и дознаватели.