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Происшествия

В Уральске директора ТОО «Металлоизделия» осудили за задержку зарплаты рабочим

Иллюстративное фото с сайта www.stihi.ru Об этом передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК. Как стало известно, в Казахстане это пока первое и единственное дело, когда директора предприятия ограничили в свободе за задержку зарплаты. По сообщению пресс-службы генеральной прокуратуры РК, «многочисленные обращения работников ТОО „СПП Металлоизделия“ на нарушение их трудовых прав, связанных с невыплатой в течение длительного времени им заработной платы, явились поводом для возбуждения прокурором г.Уральска уголовного дела по ст. 148 ч. 3 УК РК
Анэль Кайнеденова
В Уральске директора ТОО «Металлоизделия» осудили за задержку зарплаты рабочим
Иллюстративное фото с сайта www.stihi.ru
Иллюстративное фото с сайта www.stihi.ru
Иллюстративное фото с сайта www.stihi.ru Об этом передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК. Как стало известно, в Казахстане это пока первое и единственное дело, когда директора предприятия ограничили в свободе за задержку зарплаты. По сообщению пресс-службы генеральной прокуратуры РК, «многочисленные обращения работников ТОО „СПП Металлоизделия“ на нарушение их трудовых прав, связанных с невыплатой в течение длительного времени им заработной платы, явились поводом для возбуждения прокурором г.Уральска уголовного дела по ст. 148 ч. 3 УК РК в отношении директора ТОО А. Павлова. Прокурорская проверка установила, что работодателем нарушены конституционные права 288 работников ТОО „Металлоизделия“, которым длительное время не выплачивали заработную плату. К слову, долг предприятия перед рабочими составил свыше 38 миллионов тенге». — На сегодняшний день данное уголовное дело единственное в стране, возбужденное и доведенное до логического завершения. В процессе предварительного расследования конституционные права граждан на получение заработной платы за свой труд были восстановлены, в ходе следствия потерпевшим полностью возмещен причиненный ущерб, — говорится на сайте ведомства.- Уральский городской суд признал вину директора ТОО Анатолия ПАВЛОВА и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Между тем, супруга директора АО «Металлоизделия» Любовь ПАВЛОВА сообщила, что инцидент произошел еще два года назад. — Никакого ограничения свободы не было, ему (Анатолию ПАВЛОВУ — прим.автора) было запрещено занимать определенные руководящие должности сроком на два года. В июне нынешнего года действие приговора заканчивается. По ее словам, на сайте генеральной прокуратуры опубликован приговор в отношении ПАВЛОВА, который состоялся еще два года назад. Нужно отметить, что часть 3 статьи 148 УК РК, на которую ссылается генеральная прокуратура, не предусматривала наказания в виде ограничения свободы. Санкцией данной статьи был предусмотрен штраф либо лишение права занимать определенную руководящую должность или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
осудили

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