В Уральске директора ТОО «Металлоизделия» осудили за задержку зарплаты рабочим

Иллюстративное фото с сайта www.stihi.ru Об этом передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК. Как стало известно, в Казахстане это пока первое и единственное дело, когда директора предприятия ограничили в свободе за задержку зарплаты. По сообщению пресс-службы генеральной прокуратуры РК, «многочисленные обращения работников ТОО „СПП Металлоизделия“ на нарушение их трудовых прав, связанных с невыплатой в течение длительного времени им заработной платы, явились поводом для возбуждения прокурором г.Уральска уголовного дела по ст. 148 ч. 3 УК РК