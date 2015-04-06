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Происшествия

По факту ДТП на трассе Актобе-Уральск возбуждено уголовное дело

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Как стало известно, автобус "Мерседес Даимлер Бенц" следовал из Узбекистана в РФ через Казахстан. - В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП выясняются, проводятся проверочные мероприятия, назначены экспертизы, - сообщила сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай ГУБАШЕВА. Напомним, на территории Сырымского района ЗК
gorod
По факту ДТП на трассе Актобе-Уральск возбуждено уголовное дело
Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
dtp_uzbeki (13)
dtp_uzbeki (13)
 Как стало известно, автобус "Мерседес Даимлер Бенц" следовал из Узбекистана в РФ через Казахстан. - В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП выясняются, проводятся проверочные мероприятия, назначены экспертизы, - сообщила сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай ГУБАШЕВА. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Москву. В салоне было 65 человек, включая водителей, среди них одна беременная. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП.

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