По факту ДТП на трассе Актобе-Уральск возбуждено уголовное дело

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Как стало известно, автобус "Мерседес Даимлер Бенц" следовал из Узбекистана в РФ через Казахстан. - В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП выясняются, проводятся проверочные мероприятия, назначены экспертизы, - сообщила сотрудник пресс-службы ДВД ЗКО Асылай ГУБАШЕВА. Напомним, на территории Сырымского района ЗК