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Происшествия

В Уральске продавали колбасу с повышенным содержанием нитрита натрия

Об этом сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции сообщил журналистам глава департамента по защите прав потребителей ЗКО. По словам руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Мухамеда АРЫСПАЕВА, большая часть продуктов питания, отобранных на пробы не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. - С января этого года проводим мониторинг мясной и молочной продукции, - рассказал Мухамед АРЫСПАЕВ. - Нами было отобрано 43 пробы продуктов, из них 39 проб, то есть 90% не соответствовали по техническому регламенту Таможенного союза. Нет единой этикетки на русском и казахском языках, а т
Marat
В Уральске продавали колбасу с повышенным содержанием нитрита натрия
Об этом сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции сообщил журналистам глава департамента по защите прав потребителей ЗКО.
IMG_9116
IMG_9116
 По словам руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Мухамеда АРЫСПАЕВА, большая часть продуктов питания, отобранных на пробы не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. - С января этого года проводим мониторинг мясной и молочной продукции, - рассказал Мухамед АРЫСПАЕВ. - Нами было отобрано 43 пробы продуктов, из них 39 проб, то есть 90% не соответствовали по техническому регламенту Таможенного союза. Нет единой этикетки на русском и казахском языках, а также не указан срок годности. Сейчас всю продукцию, не соответствующую техрегламенту, изъяли из продажи. По его словам, при проведении лабораторных исследований было выявлено, что в 4 пробах колбасных изделий было обнаружено повышенное содержание нитрита натрия, который добавляют в колбасу для придания цвета. Как стало известно, в настоящее время начались лабораторные исследования рыбы, в том числе сельди, об итогах которого обещали рассказать по завершении проверок. Всем предпринимателям, у которых был выявлен некачественный товар, были выданы предписания для устранения нарушений.
Мухамед Арыспаев

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