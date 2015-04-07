В Уральске продавали колбасу с повышенным содержанием нитрита натрия

Об этом сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции сообщил журналистам глава департамента по защите прав потребителей ЗКО. По словам руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Мухамеда АРЫСПАЕВА, большая часть продуктов питания, отобранных на пробы не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. - С января этого года проводим мониторинг мясной и молочной продукции, - рассказал Мухамед АРЫСПАЕВ. - Нами было отобрано 43 пробы продуктов, из них 39 проб, то есть 90% не соответствовали по техническому регламенту Таможенного союза. Нет единой этикетки на русском и казахском языках, а т