В Уральске горела сухая трава на площади 6 гектаров

Пожар случился 25 апреля днем в районе поселка Рыбцех. Пожар произошел рядом с товарищеским обществом "Вымпел". Сухая трава, а также деревья горели открытым пламенем, высота которого достигала нескольких метров. Опасность была в том, что недалеко расположены дачные дома. Возгорание локализовали в 40 метрах от домов. На тушение пожара выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава. Потушить огонь удалось лишь к половине шестого вечера. Всего выгорело 6 гектаров сухостоя. Причины пожара выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА