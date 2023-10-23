Вокруг областного центра расположены леса, которые находятся в ведомстве Уральского лесхоза, но некоторые зеленые участки относятся к городу. Не секрет, что в настоящее время зеленые насаждения сокращаются. Конечно, проводятся мизерные посадки молодых саженцев, но при этом уничтожаются большие территории со старыми деревьями. Поэтому общественность и лесозащитники, поднимая один из важных вопросов – сохранение зеленых насаждений, рекреационных зон в нашем городе и излюбленного бесплатного места отдыха уральцев, обратились в экологический Совет области при ОФП «AMANAT».

Председатель Западно-Казахстанского эколого-географического общества Дархан Сариев

– Сегодняшнее наше мероприятие направлено на защиту оставшихся лесов, которые расположены на территории города. Один из таких участков в 140 га расположен между заводом ЗКМК и районом Мясокомбинат. Это излучина реки Урал. Здесь лесные насаждения не принадлежат Уральскому лесхозу, это городские лесопосадки. И мы бы хотели сохранить их, в плане того, чтобы здесь городские власти организовали еще один парк. Не секрет, что на эти леса у некоторых дельцов есть корыстные взгляды, они планируют вести здесь промышленную разработку. Мы решительно против такого подхода и считаем, что все это надо сохранить как леса. Вообще, здесь нужна большая рекреационная зона, а эти земли не защищены как земли гослесфонда, – говорит председатель Западно-Казахстанского эколого-географического общества и заместитель председателя экологического Совета области при ОФП «AMANAT» Дархан Сариев. Общественники выехали на пляж, который хотят отдать под карьер

Общественники, ученые ЗКАТУ им. Жангир хана, представители СМИ выехали на данный пляж. К тому же, они посетили котлован, находящийся в ста метрах, где уже добывали ПГС. Сейчас это место заброшено, и представляет собой свалку.

– Посмотрите, здесь нет рекультивации. Департамент экологии и управление природных ресурсов свою работу не выполняют. Предприниматель взял карьер, вырубил большой участок деревьев, использовал его и забросил. Теперь здесь котлован полный воды, по краям лежит всякий мусор. А нет бы, засыпать котлован, высадить деревья, облагородить вокруг территорию. Это место должно быть для отдыха людей. Кто это делает? Никто. Вот такое хищницкое отношение к природе якобы родного края, – посетовал Дархан Сариев. – По словам президента страны, вблизи города нужно создавать зеленый пояс. А у нас получается, что местные власти не понимают из каких земель создавать эти зеленые пояса. Поэтому мы обращаемся к руководству области и города, Уральского лесхоза – сделать вдоль кромки реки 500 м неприкосновенными, заповедную зону. И акцентируем внимание на том, чтобы эти земли отнести к зеленому поясу, их охранять, и чтобы они создавали для нас экологическую подушку. Кандидат географических наук, профессор Кажмурат Ахмеденов

С мнением эколога согласен и кандидат географических наук, профессор Кажмурат Ахмеденов.

– Разработка карьеров вызывает разные последствия, в том числе негативное воздействие на экосистему, особенно в пойменных местах, и на гидрологический режим рек. Биоразнообразие нашего края, особенно пойменных ландшафтов – уникально. И разработка карьеров, которая проводится в поймах реки Урал, может вызывать различные неблагоприятные гидрологические процессы. Чем больше разрабатывается карьеров, тем хуже ситуация состояния рек, наблюдается процесс их усыхания. На самом участке, где разрабатывается карьер, произрастает разная богатая растительность, проживают животные, а проводимые здесь работы уничтожают все это. Необходимо вести строгий контроль, мониторинг за соблюдением всех требований экологического Законодательства. И после освоения карьера провести рекультивацию территории – восстановить экосистему, вернуть землю в исходное состояние. К сожалению, у нас этих работ не проводят. Оставляют карьеры в ужасном состоянии после добычи песка. Чаще всего образуется искусственный водоем, – поделился профессор. Активист, руководитель ОО «Телегей» Дауренбек Сахым

Заинтересован в судьбе лесов и поймы реки Урал и активист руководитель ОО «Телегей» Дауренбек Сахым. По его словам, по области 69 рабочих карьеров по добыче ПГС, которые полностью обеспечивают потребность региона песчано-гравийной смесью.

– Берут землю под карьер, а потом вырубают леса вокруг. Никто ничего не жалеет. Мы боремся с такими предпринимателями. Так, недавно ездили в село Аксуат, где хотели разработать карьер в 16 га. Жители написали письмо президенту страны К.Токаеву, в генеральную прокуратуру, депутатам. Благодаря этому начали проверку, в ходе которой выяснились множественные нарушения. Обратились в суд об отмене выданного разрешения на разработку карьера. – Несмотря на то, что нас окружает животный мир, растительность – некоторые руководители не учитывают это и выдают разрешение на уничтожение. Рубятся леса, везде копают, чем наносят неисполнимый вред природе, – рассказывает активист. – К тому же, в 2012 году вышло постановление Правительства о создании резервата на берегу Урала. Документы были готовы в 2016 году. Но про них технично забыли. В 2022 году мы подняли этот вопрос, и министр экологии пообещал, что резерват будет открыт у нас, леса уйдут на резерв будущим поколениям. Но до сих пор резерват не открыт. Бывший аким области Г.Искалиев 27 ноября прошлого года вынес постановление о том, чтобы 47 тысяч га на берегу реки Урал поставить на резерв. Но как оказалось, некоторые места на берегу реки не вошли в этот резерват – должно быть 80 тысяч га. И опять стал вопрос, к кому идти, к кому обращаться, чтобы поставить полностью весь берег на резерв. В нашей области восемь лесхозов, которые подчиняются управлению природных ресурсов, а оно в свою очередь акимату – прозрачности нет, никто ни за что не отвечает. Все запутано, – посетовал Дауренбек.

На наше обращение заместитель акима города Асхат Кульбаев ответил, что акимат, как местный исполнительный орган, не может отказать и запретить разработку карьера, потому что в карте недропользователя данная территория значится как месторождение ПГС. Предприниматель в курсе, что это место отдыха и купания горожан, но при этом ради своей выгоды, все же обратился в специализированный межрайонный административный суд.

Поэтому вся надежда на жителей города. У местных властей нет права отказать предпринимателю, который хочет забрать себе этот участок и сделать там карьер. Мы должны предпринять все усилия для сохранения экологии Приуралья. Единственное, что может повлиять на ситуацию – общественное мнение. Если люди будут возмущаться, то возможно удастся отстоять этот пляж. Задумайтесь, вам здесь жить и вашим детям, а что останется от лесов, от Урала, если начнут вырубать деревья, рыть котлованы и разрабатывать карьеры, строить многоэтажные дома по берегам рек?

Оксана КАТКОВА

фото автора