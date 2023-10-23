— В уведомлениях сказано, что темой митинга является свобода политзаключенным, регистрация оппозиционной партии «Алға Қазақстан». В соответствии с законом эти два уведомления рассмотрели на внеочередном заседании акимата Уральска. По итогам приняли постановление об отказе в проведении митингов. Причиной стало несоответствие уведомления согласно статье 10 Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» , — говорится в ответе отдела внутренней политики.

— Разрешение на проведение мирного митинга получили пенсионеры силовых структур и вкладчики жилищного кооператива «PATER HОUSE», — пояснили в ведомстве, отметив, что п о остальным 38 уведомлениям в проведении митингов отказали в соответствии с Законом.

В социальных сетях распространяется информация о том, что 25 октября по всему Казахстану пройдут мирные митинги. В сообщении говорится, что в Уральске пикет якобы состоится на площади имени Маншук Маметовой. Редакция "МГ" обратилась с запросом в отдел внутренней политики Уральска, где ответили, что на 25 октября на проведение мирного митинга подали две заявки.Между тем, в статье 10 указанного Закона сказано, что в уведомлении о проведении митинга указывается цель, форма, место, количество участников, ФИО, место жительства, время начала и окончания митинга, информация об использовании плакатов, источники финансирования, дата уведомления, подпись. В каком пункте оба подавших уведомления о проведении митинга допустили нарушения, в акимате не указали. В отделе политики пояснили, что с начала года на имя акима Уральска подали 40 уведомлений на проведение мирных митингов. И только на два уведомления выдали разрешения.