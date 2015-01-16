15 января в 12.06 неизвестный водитель в районе СОШ №40 сбил ученицу этой школы и скрылся с места происшествия. dtp326533ДТП произошло по ул. Мухита в районе СОШ №40. Пострадавшая Эльнара МАГАЛИМ 2005 г.р. переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако неизвестный водитель не пропустил девочку, допустил наезд и скрылся с места ДТП. Несмотря на то, что ДТП зафиксировано на камерах уличного наблюдения, номер автомобиля и марку установить пока не удалось. Что касается самой девочки, к счастью, она не получила серьезных повреждений, и сегодня-завтра она будет выписана из больницы. Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, полицейские просят сообщить какую-либо информацию по тел.: 92-17-17, 92-17-00, 92-17-10, 92-17-44, 87753007744. Фото Медета МЕДРЕСОВА