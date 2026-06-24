В Уральске из-за ремонта тепломагистрали перекроют перекресток и отключат горячую воду

В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что на тепловой магистрали ТМ-2 проводятся ремонтно-восстановительные работы после гидравлических испытаний.

В областном центре на двое суток ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Назарбаева и улиц Маметовой и Ескалиева. В это же время без горячего водоснабжения останутся десятки жилых домов и три детских сада.

В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что на тепловой магистрали ТМ-2 проводятся ремонтно-восстановительные работы после гидравлических испытаний.

С 15:00 сегодня, 24 июня, до 18:00 пятницы, 26 июня, будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении:

улицы М. Маметовой,

проспекта Н. Назарбаева,

улицы Ескалиева.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

В этот же период подача горячей воды будет полностью прекращена в 38 многоквартирных жилых домах по следующим адресам:

ул. Жукова: №2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1;

пр. Н. Назарбаева: №219, 221, 223, 224, 226, 232, 234, 235, 235/1, 235/1Б, 236, 238, 240, 240/1, 242, 242/2, 244, 244/1, 244/3, 245, 247, 249;

ул. М. Маметовой: №48, 50, 50/1, 52, 54, 54/1;

ул. К. Аманжолова: №133, 135, 137, 139, 141, 145, 175;

ул. Молдагуловой: №2/1, 3, 5/1, 7;

ул. М. Жунисова: №177, 179, 184, 186;

ул. Х. Доспановой: №59, 63;

ул. Ескалиева: №182, 186.

Детский сад №8 "Ара"»;

Детский сад №22 "Жумбактас";

Детский сад №7 "Айналайын".

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят горожан отнестись к ситуации с пониманием.