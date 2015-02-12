ЧП произошло сегодня, 12 февраля, на улице А. Тайманова, в районе старого кладбища, около 15.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stolbgranta5 По словам очевидцев, "Лада Гранта" двигалась по ул. А.Тайманова в южном направлении. По непонятным причинам автомобиль занесло, он ударился о столб, стоящий на обочине дороги. От удара автомобиль развернуло на 180 градусов. На момент происшествия в салоне авто был только водитель. Его спасла подушка безопасности. Тем не менее с места ДТП водителя забрала машина скорой помощи. Столб перегородил одну сторону движения -  образовалась огромная пробка. На место сразу же прибыли сотрудники "Жайык Жарыгы", которые пояснили, что отключения электроэнергии не будет, так как этот столб предназначен для уличного освещения. Столб они пообещали поставить на место уже сегодня. stolbgranta1 stolbgranta2 stolbgranta3 stolbgranta4 stolbgranta6 stolbgranta7 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА