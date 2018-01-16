- В связи с завершением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП в п.Деркул (1 очередь)» изменится схема движения маршрута №7, - сообщили в акимате г.Уральск. Как стало известно, с 17 января маршрут №7 будет ходить по схеме «Микрорайон Балауса – остановка "Ураллес" (п.Деркул)» с заездом в ПДП 1 поселка Деркул. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск по номеру: 50-04-02.