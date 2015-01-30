У пятиэтажного дома по улице Саратовской сегодня, 30 января, можно было наблюдать несколько полицейских машин. Полиция была вызвана в квартиру, где живет государственный обвинитель, прокурор по уголовным делам прокуратуры ЗКО Руслан АМИНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prokuror1 По рассказам соседей, в пять утра Руслан АМИНОВ устроил дома дебош с угрозами «убить жену и себя". Была также информация, что прокурор пьян и вооружен. Испуганные люди вызвали полицию. На место приехала оперативная группа, начальник УВД г. Уральск Манарбек ГАБДУЛЛИН и дежурный прокурор. Когда журналисты "МГ" приехали на место, из подъезда вышел Манарбек ГАБДУЛЛИН, однако от каких-либо комментариев отказался. В прокуратуре ЗКО не стали скрывать, что полиция была вызвана именно в квартиру Аминова. По данным пресс-службы надзорного органа, Аминов уже несколько дней находится в трудовом отпуске и ЧП произошло в его квартире - был семейный скандал. - В его семье произошла драма, очевидцами которой стали соседи, поскольку он живет в многоэтажном жилом доме. Аминов на почве ревности на повышенных тонах выяснял отношения с супругой. Фактов побоев, причинения телесных повреждений супруге не имело место. Супруга Аминова претензий к нему не имеет, с заявлением в отношении его не обращалась, - ответили в прокуратуре ЗКО. В ведомстве особо подчеркнули, что у прокурора Аминова нет табельного оружия, и на месте никакого другого оружия обнаружено не было, также здесь не подтверждают информацию о том, что Аминов был пьян. Коллеги гособвинителя склоняются к версии, что поведение Аминова, возможно, является следствием полученной травмы головы летом 2013 года. - Сильное душевное волнение Аминова в ходе семейной ссоры обусловлено еще и тем, что ранее в результате преступного посягательства он получил тяжкие телесные повреждения в области головы, более трех месяцев находился на лечении, перенес две черепно-мозговые операции по трепанации черепа. Военно-врачебной комиссией Аминов Р. признан годным к службе в органах прокуратуры. По данному факту прокуратурой области проводится служебная проверка, - заключили в ведомстве. Напомним, в ночь на 5 июня 2013 года на Руслана АМИНОВА было совершено нападение. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано на статью 103, ч.2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый - Адлет ОРАКБАЕВ. 7 ноября уральский городской суд признал виновным Адлета ОРАКБАЕВА и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Руслан АМИНОВ - прокурор областной прокуратуры. Он ведет тяжкие уголовные дела. К примеру, в суде над убийцами бизнесмена Виталия КАРКУЛЫ, одного из которых впоследствии приговорили к пожизненному сроку заключения, именно Аминов представлял гособвинение. prokuror2   prokuror3 Фото Медета МЕДРЕСОВА