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Социум

В Уральске к юбилею Казахского ханства создали скульптуру из дерева (интерактивное фото)

Необычную скульптуру из оставшегося ствола тополя уральский умелец официально подарил жителям города сегодня, 20 мая. На открытие собрались жители близлежащих домов в районе остановки «Юбилейная». Мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ (справа) и его ученик Азамат АЛАГУЗОВ Как объяснил мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ, подходящее дерево он искал несколько месяцев. - Я - самоучка, работаю с деревом почти 4 года, - говорит Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ. – Давно хотел сделать именно такую скульптуру на корню, у нас еще таких не было. И вот, найдя подходящее по размеру сухое дерево, вернее его остаток, я приступил к
Marat
В Уральске к юбилею Казахского ханства создали скульптуру из дерева (интерактивное фото)
Необычную скульптуру из оставшегося ствола тополя уральский умелец официально подарил жителям города сегодня, 20 мая. На открытие собрались жители близлежащих домов в районе остановки «Юбилейная».
Мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ (справа) и его ученик Азамат АЛАГУЗОВ
Мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ (справа) и его ученик Азамат АЛАГУЗОВ
 Мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ (справа) и его ученик Азамат АЛАГУЗОВ Как объяснил мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ, подходящее дерево он искал несколько месяцев. - Я - самоучка, работаю с деревом почти 4 года, - говорит Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ. – Давно хотел сделать именно такую скульптуру на корню, у нас еще таких не было. И вот, найдя подходящее по размеру сухое дерево, вернее его остаток, я приступил к работе. Очень приятно, что меня поддержали жители домов, возле которых теперь будет стоять моя скульптура. Как пояснил Болатбек, на создание скульптуры ушел почти месяц работы. Во всем ему помогал его ученик и последователь актюбинец Азамат АЛАГУЗОВ. Как пояснили ребята, скульптуру «Қазақ батыры» они посвятили празднованию 550-летия Казахского ханства. - Скульптура была вырезана из куска никому ненужного дерева и думаю, это хорошая задумка, - говорит жительница района Айгуль БАТЫРОВА. – Рада, что наша молодежь совершает такие поступки. Теперь наши дети, проходя мимо этого батыра, будут задавать своим родителям вопросы и тем самым познавать историю своей страны. Спасибо за подарок. Со слов Болатбека - это не последняя его работа, которую он хочет подарить любимому городу. И в ближайшее время обещал порадовать другими скульптурами, главное - найти нужное дерево.
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