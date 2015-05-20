В Уральске к юбилею Казахского ханства создали скульптуру из дерева (интерактивное фото)

Необычную скульптуру из оставшегося ствола тополя уральский умелец официально подарил жителям города сегодня, 20 мая. На открытие собрались жители близлежащих домов в районе остановки «Юбилейная». Мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ (справа) и его ученик Азамат АЛАГУЗОВ Как объяснил мастер Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ, подходящее дерево он искал несколько месяцев. - Я - самоучка, работаю с деревом почти 4 года, - говорит Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ. – Давно хотел сделать именно такую скульптуру на корню, у нас еще таких не было. И вот, найдя подходящее по размеру сухое дерево, вернее его остаток, я приступил к