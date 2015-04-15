В Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП произошло по улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла примерно в 14 часов 15 апреля. По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. - Одну сторону моста закрыли, потому что на воду то ли корабль спускали, то ли оборудование какое-то привезли, - рассказал очевидец. - Для транспорта была открыта одна полоса на противоположной стороне как обычно. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по имени Гамзат, в ДТП его пассажиры не пострадали, пострадал водитель минивена. - Я ехал по сво