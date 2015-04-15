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Происшествия Социум

В Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП произошло по улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла примерно в 14 часов 15 апреля. По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. - Одну сторону моста закрыли, потому что на воду то ли корабль спускали, то ли оборудование какое-то привезли, - рассказал очевидец. - Для транспорта была открыта одна полоса на противоположной стороне как обычно. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по имени Гамзат, в ДТП его пассажиры не пострадали, пострадал водитель минивена. - Я ехал по сво
Анэль Кайнеденова
В Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом
ДТП произошло по улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Авария произошла примерно в 14 часов 15 апреля. По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. - Одну сторону моста закрыли, потому что на воду то ли корабль спускали, то ли оборудование какое-то привезли, - рассказал очевидец. - Для транспорта была открыта одна полоса на противоположной стороне как обычно. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по имени Гамзат, в ДТП его пассажиры не пострадали, пострадал водитель минивена. - Я ехал по своей полосе, ехал медленно, - рассказал Гамзат. - Как вдруг навстречу выехала машина. Возможно, водитель не увидел дорожного знака. К тому же, видимо, он ехал на скорости, потому что от сильного удара автобус с места сильно сдвинулся. Автомашина марки "Фольксваген Транспортер" сильно повреждена. В машине находились мужчина и женщина, предположительно супруги. - Мужчину увезли в больницу, а женщина, кажется, не была ранена, потому что самостоятельно вышла из машины, ходила, - рассказали очевидцы. В настоящее время на месте ДТП работают дознаватели управления административной полиции ДВД ЗКО.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
ДТП автобус пассажиры

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