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Социум

В Уральске на параде военнослужащим вручили награды

Сегодня, 7 мая, на площади Абая состоялся торжественный парад, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всех собравшихся с Днем Защитника Отечества поздравил аким области, а также в торжественной обстановке вручил награды и благодарственные письма отличившимся военнослужащим в этом году. - Я поздравляю с праздником подрастающие поколение, которое готовится встать в строй, - обратился аким ЗКО. - У них есть на кого держать равнение. И я убеждён, что молодое поколение защитников Отечества будет достойно нести свою службу по обеспечению законных национа
Marat
В Уральске на параде военнослужащим вручили награды
Сегодня, 7 мая, на площади Абая состоялся торжественный парад, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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parad (11)
 Всех собравшихся с Днем Защитника Отечества поздравил аким области, а также в торжественной обстановке вручил награды и благодарственные письма отличившимся военнослужащим в этом году. - Я поздравляю с праздником подрастающие поколение, которое готовится встать в строй, - обратился аким ЗКО. - У них есть на кого держать равнение. И я убеждён, что молодое поколение защитников Отечества будет достойно нести свою службу по обеспечению законных национальных интересов Казахстана. Единственной женщиной среди награжденных стала майор Елена ЖУМАГАЛИЕВА. - Сегодня мне вручили благодарственное письмо, а также медаль за выслугу лет, - говорит начальник отдела набора на службу по контракту департамента по делам обороны ЗКО Елена ЖУМАГАЛИЕВА. – Работаю в этой структуре уже 15 лет и не жалею о своем выборе. Видимо, выбрала военную стезю, смотря на своего деда, который был военным. Был среди отличившихся и Марат ЕСЕНОВ. Напомним, в апреле он вступился за беззащитную женщину, которую на улице жестоко избивал мужчина. - Я поступил, как должен был поступить любой настоящий мужчина, - говорит Марат ЕСЕНОВ. – Это мой долг - защищать покой наших граждан. Сегодня мне вручили почетный знак «Қоғамдық тәртіпті сақтаған үшін», за что признателен и рад за своих товарищей, работу которых также сегодня отметили, и хочу пожелать им успехов в дальнейшем. После торжественного вручения наград все военнослужащие смотрели в прямом эфире парад, который в это время проходил на главной площади Астаны.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА

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