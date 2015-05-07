В Уральске на параде военнослужащим вручили награды

Сегодня, 7 мая, на площади Абая состоялся торжественный парад, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всех собравшихся с Днем Защитника Отечества поздравил аким области, а также в торжественной обстановке вручил награды и благодарственные письма отличившимся военнослужащим в этом году. - Я поздравляю с праздником подрастающие поколение, которое готовится встать в строй, - обратился аким ЗКО. - У них есть на кого держать равнение. И я убеждён, что молодое поколение защитников Отечества будет достойно нести свою службу по обеспечению законных национа