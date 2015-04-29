В Уральске на первое мая пройдет шествие

1 мая - в День единства народа Казахстана - в Уральске пройдут два мероприятия. Фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы городского акимата, в 10.00 до 13.00 часов на площади Абая пройдет шествие трудовых коллективов предприятий, организаций, учебных заведений города. Здесь же пройдет концертная программа с участием коллективов национально-культурных центров, лучших творческих коллективов и артистов города и области. С 14.00 до 16.00 часов в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная концертная программа, подготовленная коллективами городских и областных учреждений культуры.