В Уральске на пустыре вдоль дороги обнаружен труп мужчины

Труп мужчины был обнаружен 2 апреля около четырех часов дня в кустах на пустыре вдоль трассы по ул. Шолохова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп мужчины обнаружил случайный прохожий, который представился Максимом. - Я спустился вниз по нужде, смотрю, человек лежит мертвый, - объяснил Максим. - На земле был постелен картон, а мужчина лежал на нем. На место были вызваны сотрудники полиции. По их словам, мужчине около пятидесяти лет. По предварительным данным, признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. После того, как на месте отработали эксперты-криминалисты, т