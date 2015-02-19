ДТП произошло сегодня, 19 февраля, на мосту в районе "Автопарка", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". puteprovod2 Авария произошла примерно в 11 часов на автопарковском мосту по улице С.Датова. Автомашина марки "ВАЗ-2109" ехала со стороны "Автопарка" и прямо на мосту въехала в фонарный столб. - Он ехал на небольшой скорости, как вдруг у него "стрельнуло" правое колесо, - рассказал отец водителя. За рулем находился 20-летний парень. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте работают дознаватели и сотрудники ТОО "Жайык Жарыгы". puteprovod1 puteprovod2 (2) puteprovod3 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА