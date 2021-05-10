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Социум

В Уральске на Радоницу продлят маршруты автобусов до кладбища

Будет продлен маршрут пассажирских автобусов №22 и №5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году Родительский день православные христиане отметят 11 мая. Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта ЖКХ г. Уральска Алмаз Ахошев, 11 мая в Уральске продлят движение маршрутов №5 и №22, они будут ездить до городского кладбища на Свистун горе. Между тем неизвестно нужно ли подавать заявку на сайт stopcovid.kz, чтобы проехать через блокпост на кладбище. В пресс-службе департамента полиции ЗКО затруднились ответить на этот вопрос. В отделе
Кристина Кобина
В Уральске на Радоницу продлят маршруты автобусов до кладбища
Будет продлен маршрут пассажирских автобусов №22 и №5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Для уральцев продлят маршруты автобусов до кладбища на Радоницу
Для уральцев продлят маршруты автобусов до кладбища на Радоницу
Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году Родительский день православные христиане отметят 11 мая. Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта ЖКХ г. Уральска Алмаз Ахошев, 11 мая в Уральске продлят движение маршрутов №5 и №22, они будут ездить до городского кладбища на Свистун горе. Между тем неизвестно нужно ли подавать заявку на сайт stopcovid.kz, чтобы проехать через блокпост на кладбище. В пресс-службе департамента полиции ЗКО затруднились ответить на этот вопрос. В отделе внутренней политики г.Уральск попросили желающих проехать на кладбище на автомобилях, заранее подать заявки на сайт stopcovid.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автобусы Радоница Родительский день

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