В Уральске на Радоницу продлят маршруты автобусов до кладбища

Будет продлен маршрут пассажирских автобусов №22 и №5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году Родительский день православные христиане отметят 11 мая. Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта ЖКХ г. Уральска Алмаз Ахошев, 11 мая в Уральске продлят движение маршрутов №5 и №22, они будут ездить до городского кладбища на Свистун горе. Между тем неизвестно нужно ли подавать заявку на сайт stopcovid.kz, чтобы проехать через блокпост на кладбище. В пресс-службе департамента полиции ЗКО затруднились ответить на этот вопрос. В отделе