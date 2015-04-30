В Уральске на воду спустили катер водоизмещением 27 тонн (видео)

Сегодня, 30 апреля, в 11 часов утра на Чагане спустили скоростной катер "FC-19" водоизмещением в 27 тонн, построенный на заводе "Зенит". Несмотря на то, что сам спуск был назначен на 11 часов, уже в 10 часов утра на берегу Чагана собралось большое количество людей. В основном это были работники завода, они пришли с детьми и внуками. - Сегодня большое событие как в жизни завода, так и в жизни береговой охраны КНБ. Спускается двадцатый по счету для погранслужбы катер. Этот быстроходный катер техническими характеристиками способствует быстрому выполнению поставленных задач по охране государственн