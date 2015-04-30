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Социум

В Уральске на воду спустили катер водоизмещением 27 тонн (видео)

Сегодня, 30 апреля, в 11 часов утра на Чагане спустили скоростной катер "FC-19" водоизмещением в 27 тонн, построенный на заводе "Зенит". Несмотря на то, что сам спуск был назначен на 11 часов, уже в 10 часов утра на берегу Чагана собралось большое количество людей. В основном это были работники завода, они пришли с детьми и внуками. - Сегодня большое событие как в жизни завода, так и в жизни береговой охраны КНБ. Спускается двадцатый по счету для погранслужбы катер. Этот быстроходный катер техническими характеристиками способствует быстрому выполнению поставленных задач по охране государственн
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В Уральске на воду спустили катер водоизмещением 27 тонн (видео)
Сегодня, 30 апреля, в 11 часов утра на Чагане спустили скоростной катер "FC-19" водоизмещением в 27 тонн, построенный на  заводе "Зенит".
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IMG_4795
 Несмотря на то, что сам спуск был назначен на 11 часов, уже в 10 часов утра на берегу Чагана собралось большое количество людей. В основном это были работники завода, они пришли с детьми и внуками. - Сегодня большое событие как в жизни завода, так и в жизни береговой охраны КНБ. Спускается двадцатый по счету для погранслужбы катер. Этот быстроходный катер техническими характеристиками способствует быстрому выполнению поставленных задач по охране государственной границе на Каспийском море, - рассказал командующий береговой охраны пограничной службы КНБ, капитан первого ранга Кыдыржан МУКАНОВ. Вскоре на это мероприятие прибыли первый замакима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ, замакима ЗКО Игорь СТЕКСОВ, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ и замакима Уральска Галым ОРЫНГАЛИЕВ. В этом году право разбить бутылку шампанского о борт катера предоставили заместителю акима области Арману УТЕГУЛОВУ. Хотя на улице было довольно жарко, горожане с детьми выстояли до конца, дождавшись, когда катер спустят на воду, и только после этого стали расходиться. - Это большое событие для нас, - говорит конструктор завода "Зенит" Ирина ХОДИНА. - Мы пришли провожать 23 по счету катер. Мы гордимся, что там работаем и приносим такую пользу. Ирина пришла не одна, а с дочерью и внуком Демидом, которому понравился сам процесс спуска катера на воду. Мальчик сказал, что в следующий раз обязательно придет посмотреть.
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     Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
завод "Зенит" катер Арман Утегулов

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