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Социум

В Уральске началась обработка территории от личинок комаров.

На травлю комаров потратят более 52 миллионов тенге. Как рассказала главный специалист отдела эпиднадзора Баян КИРЕЕВА, в этом году планируется обработать против гнуса территорию площадью в 7300 гектаров с помощью наземной техники. Стоит отметить, что с этого года средства для организации и определению поставщиков по противогнусовым работам переданы из республиканского бюджета в отдел жилищно-коммунального хозяйства. В этом году на обработку было выделено более 52 миллионов тенге. - Работы на прилегающей территории города уже начаты, - говорит заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ г.
Marat
В Уральске началась обработка территории от личинок комаров.
На травлю комаров потратят более 52 миллионов тенге.
фото из архива 2014 (6)
фото из архива 2014 (6)
Как рассказала главный специалист отдела эпиднадзора Баян КИРЕЕВА, в этом году планируется обработать против гнуса территорию площадью в 7300 гектаров с помощью наземной техники. Стоит отметить, что с этого года средства для организации и определению поставщиков по противогнусовым работам переданы из республиканского бюджета в отдел жилищно-коммунального хозяйства. В этом году на обработку было выделено более 52 миллионов тенге. - Работы на прилегающей территории города уже начаты, - говорит заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ г. Уральск Рустам МУКАТОВ. – На сегодняшний день уже провели обработку против личинок гнуса на территории парка культуры и отдыха, в районах Перевалочной и Ханской рощах. Обработка проводится ранцевым методом. Как выяснилось, с 28 апреля проводится только обработка по личиночной стадии, от окрыленной стадии гнуса обработка начнется чуть позже. Госзакупки на обработку пригорода выиграло частное медицинское учреждение ЗКОО «Дезинфекция». Как пояснил директор предприятия Мурат ТАНКЕЕВ, ежедневно на обработку выезжают три бригады по 7-8 человек. Впервые в этом году начали проводить обработку не только при помощи наземной техники, но и на лодках. - Не все места доступны для проезда автотранспорта и в этом году мы решили проводить обработку с лодок. Хочу отметить, что это более эффективный метод обработки, в труднодоступных местах, - отметил Мурат ТАНКЕЕВ.
фото из архива 2014 (8)
фото из архива 2014 (8)

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