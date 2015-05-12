В Уральске началась обработка территории от личинок комаров.

На травлю комаров потратят более 52 миллионов тенге. Как рассказала главный специалист отдела эпиднадзора Баян КИРЕЕВА, в этом году планируется обработать против гнуса территорию площадью в 7300 гектаров с помощью наземной техники. Стоит отметить, что с этого года средства для организации и определению поставщиков по противогнусовым работам переданы из республиканского бюджета в отдел жилищно-коммунального хозяйства. В этом году на обработку было выделено более 52 миллионов тенге. - Работы на прилегающей территории города уже начаты, - говорит заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ г.