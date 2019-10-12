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Происшествия

В Уральске нашлась девушка, которую разыскивали по подозрению в краже

Также заявление о пропаже написала мама девушки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению пресс-службы департамента полиции по ЗКО, 9 октября сотрудниками криминальной полиции УП г.Уральск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1995 года рождения. - Мать данной гражданки ранее обращалась в полицию о том, что ее дочь 23 сентября пропала без вести. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 189 ч.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и в отношений нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - расска
Дана Рахметова
В Уральске нашлась девушка, которую разыскивали по подозрению в краже
Также заявление о пропаже написала мама девушки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По сообщению пресс-службы департамента полиции по ЗКО, 9 октября сотрудниками криминальной полиции УП г.Уральск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1995 года рождения. - Мать данной гражданки ранее обращалась в полицию о том, что ее дочь 23 сентября пропала без вести. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 189 ч.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и в отношений нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в полиции.   Напомним, 4 октября в редакцию обратились родственники 24-летней Актобы Габитовой, которая ушла из дома вечером 23 сентября, сообщив, что уезжает на заработки в Атырау. В полиции тогда рассказали, что девушка подозревается в краже. - Акбота Габитова подозревается в краже денег из магазина "Алло", расположенного по пр. Абулхаир хана, 10/1. Там девушка работала продавцом, и в её смену пропали деньги. Она приехала домой, сказала маме, что получила зарплату и уедет в Атырау, собрала вещи и уехала. В настоящее время она является подозреваемой и находится в розыске. Сотрудники полиции ищут ее в Атырау, - рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ЗКО Ербол Бердешев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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