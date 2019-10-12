В Уральске нашлась девушка, которую разыскивали по подозрению в краже

Также заявление о пропаже написала мама девушки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению пресс-службы департамента полиции по ЗКО, 9 октября сотрудниками криминальной полиции УП г.Уральск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1995 года рождения. - Мать данной гражданки ранее обращалась в полицию о том, что ее дочь 23 сентября пропала без вести. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 189 ч.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и в отношений нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - расска