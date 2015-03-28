В Уральске нашлась пропавшая три дня назад девушка

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Мария СУМЕНКОВА была найдена. В настоящее время она находится по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, в редакцию "МГ" 27 марта обратились родственники 32-летней Марии СУМЕНКОВОЙ, которые рассказали, что девушка ушла из дома 24 марта и до сих пор не вернулась. Ее телефоны были выключены. В полиции завели уголовное дело о пропаже человека.