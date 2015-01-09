Директора СОШ №24 Татьяну БЕРСАГУРОВУ сбил автобус маршрута №13 утром 9 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальной сети Фото из социальной сети По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте по улице С.Датова напротив торгового дома "Квант". Первый заместитель директора ТОО "Уралтехсервис" Андрей БАКЛАН, которому принадлежит маршрут №13, рассказал, что и он, и водитель в шоке от произошедшего. - Она переходила дорогу в неположенном месте, - пояснил Андрей БАКЛАН. - Плюс ко всему это случилось в девятом часу утра, освещение в это время плохое. Водитель попросту ее не увидел. В настоящее время подробности ДТП выясняются. Трудовую деятельность Татьяна БЕРСАГУРОВА начала в 1980 году инструктором районного Дома культуры. 1986-1987 г.г. - воспитатель ДО "Огонек". 1987 - 1990 г.г. - воспитатель дома ребенка. 1990 - 2000 г.г. - учитель русского языка и литературы СОШ №24. 2000 - 2005 г.г. - директор СОШ №4. 2005 - 2006 г.г. - директор областной школы для слепых и слабовидящих. С 2006 года являлась директором школы №24. Также с 2006 по 2011 год Татьяна БЕРСАГУРОВА была депутатом городского маслихата. В этом году Татьяна Александровна должна была выйти на пенсию.  