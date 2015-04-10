В Уральске назвали проблемы, мешающие развитию внутреннего туризма
Сегодня, 10 апреля, в Салтанат Сарайы прошел круглый стол по вопросу программы дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления. Обсудить проблемы развития внутреннего туризма собрались депутаты мажилиса парламента РК, представители министерств образования и науки, культуры и спорта, акимата области, а также руководители центров и станций юных туристов и международных организаций. Как отметила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР, Западно-Казахстанская область является одной из веду