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Спорт

В Уральске назвали проблемы, мешающие развитию внутреннего туризма

Сегодня, 10 апреля, в Салтанат Сарайы прошел круглый стол по вопросу программы дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления. Обсудить проблемы развития внутреннего туризма собрались депутаты мажилиса парламента РК, представители министерств образования и науки, культуры и спорта, акимата области, а также руководители центров и станций юных туристов и международных организаций. Как отметила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР, Западно-Казахстанская область является одной из веду
Marat
В Уральске назвали проблемы, мешающие развитию внутреннего туризма
Сегодня, 10 апреля, в Салтанат Сарайы прошел круглый стол по вопросу программы дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления.
IMG_8033
IMG_8033
Обсудить проблемы развития внутреннего туризма собрались депутаты мажилиса парламента РК, представители министерств образования и науки, культуры и спорта, акимата области, а также руководители центров и станций юных туристов и международных организаций. Как отметила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР, Западно-Казахстанская область является одной из ведущих в развитии туристско-краеведческой деятельности. Так, в Казахстане работу по патриотическому воспитанию детей проводят 35 станций и центров, из них 14 находятся в Западном Казахстане. - Мы видим, что на протяжении долгого времени именно в Западно-Казахстанской области ведется активная работа по развитию туристско-краеведческой деятельности, - рассказал президент международной академии детско-юношеского туризма и краеведения Дмитрий СМИРНОВ. - В этом большая заслуга директора областного центра детско-юношеского туризма Виктора ФОМИНА и, конечно, поддержка администрации области. Как говорил в свое время Иосиф СТАЛИН: «Нет человека - нет проблемы». Я рад, что у вас есть проблемы, и вы их решаете сообща. Я рад, что у вас многое делается для детей, для их развития. И поэтому я предлагаю именно в вашей области создать экспериментальную площадку международного уровня, то есть мы должны выбрать те интересные позиции по оценке качества результатов дополнительного образования, которые здесь у вас развиты. За поддержку развития туризма Нурлану НОГАЕВУ присвоили звание почетного члена Международной академии детско-юношеского туризма и педагогических наук. За круглым столом активно обсуждались проблемы, которые мешают для развития внутреннего туризма. - Это и сложные визовые процедуры, и низкое качество наших дорог. Немаловажна ценовая проблема, так как зачастую курортный отдых в санаториях Казахстана выходит гораздо дороже отдыха за рубежом. Получается, что потенциал внутреннего туризма мы не можем использовать в полной мере, - отметил директор департамента туризма министерства по инвестициям и развитию РК Тимур ДЮСЕНГАЛИЕВ.
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Президент Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения Дмитрий СМИРНОВ
Президент Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения Дмитрий СМИРНОВ
Президент Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения Дмитрий СМИРНОВ
Директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР
Директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР
Директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования министерства образования и науки РК Раиса ШЕР  
Директор департамента туризма министерства по инвестициям и развитию РК Тимур ДЮСЕНГАЛИЕВ
Директор департамента туризма министерства по инвестициям и развитию РК Тимур ДЮСЕНГАЛИЕВ
Директор департамента туризма министерства по инвестициям и развитию РК Тимур ДЮСЕНГАЛИЕВ  
Уральск

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