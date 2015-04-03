Уральцев приглашают играть в футбол семьями

Третьего мая в новом спорткомплексе в Деркуле пройдет семейный мини-футбол. Турнир организаторы посвящают 70-летию Победы. Главное условие: одинаковая фамилия у всех участников команды. Как рассказал один из организаторов Галим КАМАХАЕВ, главным отличием фамильного мини-футбола от других спартакиад является то, что в команде будут играть спортсмены только одной фамилии, к примеру, Ахметовы, Ермекбаевы, Алиханулы, Ивановы, Петровы или Мусины. - Это значит, что в состав команды могут войти дед, отец, сыновья, внуки, правнуки одного генеалогического древа. В команду можно привлекать и дочерей. Но