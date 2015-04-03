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Социум

Уральцев приглашают играть в футбол семьями

Третьего мая в новом спорткомплексе в Деркуле пройдет семейный мини-футбол. Турнир организаторы посвящают 70-летию Победы. Главное условие: одинаковая фамилия у всех участников команды. Как рассказал один из организаторов Галим КАМАХАЕВ, главным отличием фамильного мини-футбола от других спартакиад является то, что в команде будут играть спортсмены только одной фамилии, к примеру, Ахметовы, Ермекбаевы, Алиханулы, Ивановы, Петровы или Мусины. - Это значит, что в состав команды могут войти дед, отец, сыновья, внуки, правнуки одного генеалогического древа. В команду можно привлекать и дочерей. Но
Дана Рахметова
Уральцев приглашают играть в футбол семьями
Третьего мая в новом спорткомплексе в Деркуле пройдет семейный мини-футбол. Турнир организаторы посвящают 70-летию Победы. Главное условие: одинаковая фамилия у всех участников команды.
fok
fok
 Как рассказал один из организаторов Галим КАМАХАЕВ, главным отличием фамильного мини-футбола от других спартакиад является то, что в команде будут играть спортсмены только одной фамилии, к примеру, Ахметовы, Ермекбаевы, Алиханулы, Ивановы, Петровы или Мусины. - Это значит, что в состав команды могут войти дед, отец, сыновья, внуки, правнуки одного генеалогического древа. В команду можно привлекать и дочерей. Но, дети, рожденные от этих дочерей, относятся уже к другой фамилии. Команда-участница, нарушающая эти правила, сразу снимается из турнира и ей зачитывается поражение, - заявил организатор. Новый ФОК в Деркуле находится по улице Даля, жеребьевка состоится 2 мая в 13 часов. Заявки на участие можно подавать до 2 мая включительно. Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и дипломами. Команде- победительнице достанется кубок. Организаторы также выявят лучший в  номинациях: * «Лучший вратарь» * «Лучший защитник» * «Лучший бомбардир» * «За семейный спортивный дух» За справками можно обращаться в ФОК по номерам: 25 01 30, 25 60 30 (Елена Юрьевна Рафикова). Также можно связаться по сотовому телефону: 8 775 688 67 51 (Галим Таукенович Камахаев).
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