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Происшествия

В Уральске обрушилась крыша пятиэтажного дома

Крыша провисала давно, а на днях во время таяния снега рухнули несущие балки, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Особенно переживают по поводу обвала крыши жители пятого этажа третьего и четвертого подъездов. - Я живу больше 40 лет в этом доме, ни разу не проводили здесь капитального ремонта, крышу не ремонтировали совсем. Крыша над моей квартирой протекает уже несколько лет, особенно сильно на кухне и в ванной. Потолок покрылся плесенью. КСК никаких мер не предпринимал, он просто отмалчивается. А буквально на днях вместе с последним снегом крыша рухнула окончательно. Что нас ждет дал
Marat
В Уральске обрушилась крыша пятиэтажного дома
Крыша провисала давно, а на днях во время таяния снега рухнули несущие балки, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
krysha (3)
krysha (3)
 Особенно переживают по поводу обвала крыши жители пятого этажа третьего и четвертого подъездов. - Я живу больше 40 лет в этом доме, ни разу не проводили здесь капитального ремонта, крышу не ремонтировали совсем. Крыша над моей квартирой протекает уже несколько лет, особенно сильно на кухне и в ванной. Потолок покрылся плесенью. КСК никаких мер не предпринимал, он просто отмалчивается. А буквально на днях вместе с последним снегом крыша рухнула окончательно. Что нас ждет дальше, я не знаю, - рассказала жительница дома, пенсионерка Галина СТЕРЛИКОВА. Председатель КСК №5, куда относится данный дом, Галина ПАРХОМЕНКО сообщила, что знает о проблеме. - Дом 1968 года постройки, в этом году ему 47 лет. Действительно требуется капремонт крыши, по этому поводу мы собирали не раз собрания, чтобы провести ремонт по программе «Модернизация ЖКХ», на что большинство жителей ответили отказом. Мы выбрали старшего по дому, которая должна собрать не менее 70 процентов голосов жителей. Тогда ремонт будет сделан. Но последние собрания были в сентябре прошлого года, больше к нам не обращались.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА  
обрушение крыша дома

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