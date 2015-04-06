В Уральске обрушилась крыша пятиэтажного дома

Крыша провисала давно, а на днях во время таяния снега рухнули несущие балки, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Особенно переживают по поводу обвала крыши жители пятого этажа третьего и четвертого подъездов. - Я живу больше 40 лет в этом доме, ни разу не проводили здесь капитального ремонта, крышу не ремонтировали совсем. Крыша над моей квартирой протекает уже несколько лет, особенно сильно на кухне и в ванной. Потолок покрылся плесенью. КСК никаких мер не предпринимал, он просто отмалчивается. А буквально на днях вместе с последним снегом крыша рухнула окончательно. Что нас ждет дал