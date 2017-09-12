Из программной статьи Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Но это не значит консервацию всего в национальном самосознании, и того, что дает нам уверенность в будущем, и того, что ведет нас назад. Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации. Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены». Казахстан должен быть известен в мире не только полезными ископаемыми и мирными инициативами, но и своей уникальной историей и культурным наследием, подчеркивает Глава государства. Потому в стране в ближайшее время должен быть принят ряд конкретных мер. Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сегодня, 12 сентября, в здании Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова представители научной интеллигенции Западно-Казахстанской области с профессорско-преподавательским составом обсудили вопросы перехода казахского языка на латиницу. По словам директора музея "Мәңгілік ел" Асета ТАСМАГАМБЕТОВА , перевод казахского языка на латиницу пройдет поэтапно. - Сегодня за круглым столом мы обсудим вопрос перехода казахской письменности на латинскую графику. Нужно отметить, что это направление подразумевает под собой большой аспект работ. Эти работы рассчитаны на очень большой период времени, что предполагает поэтапную, постепенную работу в этом направлении. Мы собрались, чтобы обсудить научно-методические аспекты этого перехода. Данная работа касается только казахской письменности. Что касается другой письменности, которая способствует развитию многогранной культуры Казахстана, она будет действовать как и ранее, - пояснил Асет ТАСМАГАМБЕТОВ. - Считаю решение перевести казахский язык на латиницу правильным. Это решение было обдуманным и все реформы они проводятся не на пустом месте. Все это рассчитано на стратегическое развитие нашей республики со взглядом на будущее. На встрече также присутствовали руководитель управления развития языков Айгуль МЫНБАЕВА, руководитель управления внутренней политики ЗКО Бакытжан НАРЫМБЕТОВ и представители научной интеллигенции области.