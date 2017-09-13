Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Жасулан МЕКЕБАЕВ, размещение казино и залов игровых автоматов допускается только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. - Сотрудниками СЭР по ЗКО было выявлено 30 фактов организации электронных казино под видом букмекерских контор, из них 19 в этом году и 11 фактов за прошлый год. Кроме того, за 2017 год было зарегистрировано 8 фактов функционирования игровых автоматов под видом лотерейной деятельности. В результате чего производством окончены 39 уголовных дел, осужденs 22 человека, - отметил Жасулан МЕКЕБАЕВ. Стоит отметить, что работа в данном направлении ДГД по ЗКО проводится на постоянной основе. - С начала 2016 года было изъято более 90 игровых автоматов, функционировавших под видом лотерейной деятельности, 56 системных блоков, 82 телевизора, 63 монитора, денежные средства на сумму более 2 миллионов тенге и другие виды техники. Департаментом направлены в прокуратуру иски о блокировании 18 сайтов интернет-казино, - рассказал Жасулан МЕКЕБАЕВ.