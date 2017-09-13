Kaspi запускает в Атырау Kaspi Red, уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов. «Мы получаем огромное количество восторженных отзывов о Kaspi Red от наших любимых клиентов», - говорит Михаил Ломтадзе, председатель правления Kaspi Bank. «Участникам клуба Kaspi Red очень нравится делать выгодные покупки в лучших магазинах города. Все покупки с Kaspi Red в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты. И с каждой покупки мы дарим бонусы». https://youtu.be/qbgHglWBE6U У клуба Kaspi Red в Атырау уже более 60 магазинов партнеров, среди которых, такие популярные бренды, как: LC Waikiki, Marwin, Koton, Белый Ветер, Kimex, Respect и многие другие. Магазины расположены в самых любимых атыраусцами торгово-развлекательных центрах – ТРК Атырау, ТРЦ Тамаша, ТРЦ Baizaar и других. Работает Kaspi Red очень просто. Каждый участник клуба выбирает один из трёх лимитов на покупки: 50 000, 100 000 или 150 000 тенге. Все покупки - в рассрочку на 3 месяца. Это значит, каждая покупка в магазине партнера просто делится на 3 равных платежа. Один из трех платежей включается в ежемесячный счет, который нужно оплатить в течение 15 дней после выставления. Оплатить ежемесячный счет от Kaspi Red можно через любой Kaspi Терминал или на сайте Kaspi.kz с Kaspi Депозита или карты Kaspi Gold. За каждую покупку участнику клуба Kaspi Red начисляются бонусы. 1% - всегда. 2% - если есть Kaspi Депозит свыше 1 миллиона тенге. 5% и более - по акциям от программы Kaspi Бонус. Кроме того, при покупках с Kaspi Red на сумму от 10 000 тенге в первый месяц мы дарим 1 000 бонусов. Клуб Kaspi Red начал работать в августе 2016 года. За это время его участниками уже стали более 190 тысяч жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды, Усть-Каменогорска, Костаная, Темиртау и Актобе. За год участники клуба совершили с помощью Kaspi Red свыше 1 миллиона покупок в рассрочку и получили 750 миллионов Kaspi Бонусов (1 Бонус = 1 тенге). До конца 2017 года планируется запустить Клуб во всех крупных городах Казахстана. Более подробно о клубе Kaspi Red можно узнать на сайте Kaspi.kz в разделе Red.  