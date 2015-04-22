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Социум

В Уральске объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает РГП "Казгидромет". По сообщению РГП "Казгидромет", ночью 22 и 23 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 0 - 3 градуса ниже нуля. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Marat
В Уральске объявлено штормовое предупреждение
ulica
ulica
Об этом сообщает РГП "Казгидромет". По сообщению РГП "Казгидромет", ночью 22 и 23 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 0 - 3 градуса ниже нуля. Фото Медета МЕДРЕСОВА
штормовое предупреждение

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