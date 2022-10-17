Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО. Авария произошла сегодня, 17 октября, в 12:45 на третьем километре дороги Уральск - Атырау, в районе Свистун горы. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. От удара Lada превратилась в груду металла. В результате аварии 41-летний водитель Lada скончался на месте, ещё четверо мужчин с различными травмами доставлены в больницу. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение ПДД). В управлении здравоохранения обещали позже сообщить о состоянии пострадавших. На месте работают сотрудники полиции.Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.